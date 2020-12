Közlekedés

Az autósok 90 százaléka felkészíti kocsiját a télre egy felmérés szerint

Tízből kilenc hazai autós saját bevallása szerint felkészíti járművét a téli időszakra, bár sokféleképpen gondolkodnak arról, mi is nevezhető felkészítésnek - derül ki a Mol megbízásából a magyarországi autóvezetők körében végzett online felmérésből.



A téli közlekedésre felkészülők a fagyálló folyadékra figyelnek oda leginkább. Az évszaknak megfelelő gumiabroncs használata része a hazai közlekedési kultúrának, tíz sofőrből kilenc figyel erre.



Tízből hat ember szerint a felkészülés része az is, hogy legyenek az autóban jégmentesítő eszközök, tízből négy sofőr szerint pedig az akkumulátor ellenőrzése szintén kiemelt feladat.



A megkérdezettek fele mondta azt, hogy maga végzi a téli felkészítést, a másik fele mással végezteti el. Szervízbe a tél miatt csak minden ötödik autós megy.



A prémium üzemanyagok használatát százból tizenhét autós tartja a téli gondoskodás részének.



A kutatásból ugyanakkor az is kiderült, hogy csaknem minden ötödik megkérdezett extra gondoskodásként tekint még az alapvető dolgokra is.



A Mol felmérésében megkérdezettek 5 százaléka 1 évnél fiatalabb, 21 százaléka 2-6 éves autóval jár, 12 százalékuk 7-9, 62 százalékuk pedig 9 évnél idősebb autót használ.