Közlekedés

Nyitrai Zsolt köszönet mondott a Magyar Autóklub munkatársainak!

Köszönet a Magyar Autóklub kollégáinak és munkatársainak, hogy a koronavírus-járvány alatt is mindennap segítik a közlekedésben résztvevőket - mondta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban.



Hozzátette: szakértői számítások szerint Magyarországon egy nap több mint 3 millióan vesznek részt a közúti közlekedésben. Az autósokat az idén 120 éves Magyar Autóklub képviseli, amely több mint 70 ezer tagot számlál.



Hatala János, a Magyar Autóklub elnöke kiemelte: az 1900-ban alapított Magyar Autóklub céljaként fogalmazta meg a mobilizáció fejlesztését, a magyar közlekedési infrastruktúra építését, a közlekedésbiztonságra való nevelést, a járművezető-képzést. Ezt a célt ma is fontosnak tartja, és eszerint tevékenykedik.



Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára felidézte: a kormány 2016-ban döntött a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztéséről.



Az ezt keretbe foglaló útprogram közel 3200 milliárd forint költségvetéssel dolgozik, ennek nagyobbik hányadát a magyar költségvetés biztosítja. Az útprogram egyik célja a megyei jogú városok bekötése a gyorsforgalmi úthálózatba. Hozzátette: 2016-ban, induláskor 14 város volt bekötve, 2025-re, a program befejezésekor, mind a 23 megyei jogú város elérhető lesz.



Indulásakor a települések felére, a lakosság háromnegyedére volt igaz, hogy 30 percen belül elér egy gyorsforgalmi útszakaszt. A program végén már a települések háromnegyedére és a lakosság 90 százalékára lesz ez igaz. Az elkészült gyorsforgalmi hálózaton is kerülhet bajba egy autós, az új szakaszokon a Magyar Autóklub szakemberei hamarabb tudnak segítséget nyújtani - mondta az államtitkár.