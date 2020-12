Balesetveszély

Ilyen hatványozottan szabálytalan előzést rég látott - videó

Mikor kamion kamiont előz, az általában sosem sül el jól. Ha viszont az alábbi videó láttán azt mondanánk, ez az előzés „nem sült el jól”, akkor túlságosan is visszafogottan értékelnénk.



Franciaországban járunk, ahol egy kamionos minden kétséget kizáróan az év legéletveszélyesebb előzését mutatta be.



A sofőr ugyanis nemes egyszerűséggel megelégelte, hogy az előtte haladó kamion nagyjából 5 km/h-val lassabban halad, mint ő szeretne, ezért nekilátott egy olyan előzésnek, amiről pontosan tudta, hogy teljesen szabálytalan, ráadásul a sajátján kívül mások életét is veszélyezteti.



Záróvonal, szembeforgalom, leszorított autók…



Felsorolni is hosszú lenne, mit be nem vállalt azért, hogy valahova öt perccel hamarabb érjen - írta az automotor.hu.