Koronavírus

December 15-e után is elfogadja a BKK a lejáró okmányokat

Az átmeneti szabályok miatt december 15-e után néhány hónapig még használhatók a 2019/2020-as tanévre korábban érvényesített diákigazolványok is. 2020.12.09 23:30 MTI

December 15-e után is elfogadja a Budapest Közlekedési Központ a veszélyhelyzet idején lejáró, magyar hatóságok által kiállított okmányokat.



A közlekedési társaság az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta: a járatokon a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvan napig elfogadják a március 11. és július 3. között lejárt, korábban december 15-ig meghosszabbított érvényességi idejű, valamint a november 4-én, vagy ez után lejáró hivatalos okmányokat, így a személyazonosító igazolványokat, útleveleket és kártyaformátumú vezetői engedélyeket.



Az átmeneti szabályok miatt december 15-e után néhány hónapig még használhatók a 2019/2020-as tanévre korábban érvényesített diákigazolványok is - emelték ki.



Hozzátették: a veszélyhelyzet alatt és az azt követő 60 napban elfogadhatók azok a diákigazolványt helyettesítő igazolások is a rajtuk szereplő érvényességi idő alatt, amelyeket a tanintézmények elektronikus formában küldtek a diákoknak, és azokat kinyomtatva használták eddig a tanulók.



A veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig szintén elfogadják a március 11. és július 3. között, valamint a második veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, Magyar Államkincstár - vagy a 2015. április 1. és 2017. október 31. között az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság - által magasabb összegű családi pótlék, fogyatékossági támogatás vagy vakok személyi járadéka kapcsán kiállított hatósági igazolványokat - írták.



Ismertették, hogy a március 11. és június 17. között lejárt nyugdíjas vagy kisgyerekes bérletigazolványok a korábban meghirdetettek szerint csak december 15-ig érvényesek.



November 4-től a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig "a lejáró tartózkodási kártyákat, állandó tartózkodási kártyákat (illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogát ezek kiállításáig igazoló, papír alapú igazolást), letelepedési engedélyeket, bevándorlási engedélyeket is érvényesként kell elfogadni" - olvasható a közleményben.