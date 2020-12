Közlekedés

Január 8-ig közlekednek pótlóbuszok Székesfehérvár és Balatonfüred között

Az észak-balatoni vasútvonal Szabadbattyán és Balatonfüred közötti szakaszának villamosítása miatt december 13. után is, várhatóan január 8.-ig pótlóbuszokkal kell utazni Székesfehérvár és Balatonfüred között. 2020.12.05 07:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Január 8-ig közlekednek pótlóbuszok Székesfehérvár és Balatonfüred között a Budapest-Székesfehérvár-Tapolca vasútvonalon - tájékoztatta a Mávinform pénteken az MTI-t.



Azt írták: az észak-balatoni vasútvonal Szabadbattyán és Balatonfüred közötti szakaszának villamosítása miatt december 13. után is, várhatóan január 8.-ig pótlóbuszokkal kell utazni Székesfehérvár és Balatonfüred között.



A buszok néhány település kivételével nem a vasútállomásoknál, hanem a főúton érintett autóbusz-megállókban állnak meg.



Kitértek arra is, hogy több vonat nem közlekedik a Déli pályaudvar és Tapolca között. Helyettük Székesfehérvárig a menetrend szerinti elővárosi és távolsági vonatokkal lehet eljutni, onnét pedig pótlóbuszokkal tovább utazni Balatonfüred, illetve Aszófő felé. Az utasok a tapolcai gyorsvonatok helyett a Balaton és Tópart InterCity vonatokkal is utazhatnak a Déli pályaudvarról Lepsényig. A vonatokról Lepsénynél lehet átszállni a Balatonfüredre tartó pótlóbuszokra, melyek Balatonakarattyánál érik el az északi partot - fejtette ki a Mávinform.