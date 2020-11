Balesetveszély

A nyálkás aszfalton büntetőfékezett az autós az M3-ason - videó

A bpiautosok.hu oldalon tettek közzé videót egy újabb büntetőfékezésről. A felvételt készítő autós azt írja, az M3-as autópályán Füzesabony mellett haladt, amikor jobbról megelőzte egy BMW-s.



"Nem tetszésemet nyilvánítottam ki, tekintettel a manőverre, illetve az egyre csúszósabb útra. Amikor már kellően távol ért, szegénynél lement a redőny, és mindenképp móresre akart engem tanítani. Látható a féklámpáján is, illetve közelebb érve az álló kerekek füstjén is, hogy büntetőféket kaptam."



A BMW-s viszont egy másik autót is kis híján bajba sodort, amely a külső sávból szeretett volna előzni.



"Egy félelmem volt, hogy a mögöttem jövő is meg fog-e állni?… Majd látható, hogy kövér gázzal távozott… " - tette hozzá az eset elszenvedője.