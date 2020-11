Koronavírus-járvány

Korlátozott várakozási övezetet alakítottak ki Győr belvárosában

Korlátozott várakozási övezetet alakított ki az önkormányzat Győr belvárosában, mert a parkolás ingyenessé tétele miatt az ott lakók nem tudtak megállni.



Dézsi Csaba András, Győr polgármestere az MTI-nek csütörtökön azt mondta: a rendkívüli parkolási rend bevezetése mellett azért döntöttek, mert a belvárosban a megválasztása óta azzal szembesül, hogy az ott lakók folyamatosan arra panaszkodnak, hogy bár szinte mindannyian éves bérletet vásárolnak, mégsem tudnak nemcsak saját ingatlanuk közelében, hanem gyakran még a teljes belvárosi parkolási zónán belül sem parkolóhelyet találni.



Hozzátette, hogy a veszélyhelyzet miatt elrendelt ingyenes parkolás lehetőséget adott arra, hogy soron kívül megoldást találjanak a problémára.



A csütörtökön életbe lépett rendelet szerint a belvárosi parkolási bérlettel rendelkezők a nap minden órájában parkolhatnak az övezet több mint harminc utcájában.



Akiknek viszont nincs bérletük, csak hétfőtől péntekig 11 és 16 óra között parkolhatnak ott, a megjelölt időszakon kívül pedig a parkolóházakban vagy a mélygarázsban tudnak parkolni, többnyire díjfizetés ellenében.



Aki nem rendelkezett eddig parkolóbérlettel, de van belvárosi lakcímkártyája vagy tartózkodási helye, ideiglenesen ingyenes bérletet válthat ki. Ugyanígy a zöld rendszámú autókkal is csak akkor lehet 0 és 24 óra között az övezetben parkolni, ha ideiglenes és ingyenes bérletet váltanak ki.



Az év végén lejáró bérletek a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesek maradnak.



Az övezetben továbbra is parkolhatnak a mozgáskorlátozottaknak kiállított parkolókártyával rendelkezők, és rakodási céllal is meg lehet állni.



A belvárosi bölcsődék, óvodák és iskolák százméteres környezetében legfeljebb tíz percre lehet megállni a parkolókban, amíg a szülő a gyermeket az intézménybe viszi, vagy onnan elhozza. Ebben az esetben a szélvédőre kell helyezni egy papírt, amelyen a megállás időpontjának szerepelnie kell.



A korlátozott várakozási övezetre vonatkozó táblákat már elkezdték kihelyezni az övezet be- és kihajtó kereszteződéseiben. A fokozott ellenőrzést a hatóság november 23-án kezdi el.