Koronavírus

Meghosszabítja a MÁV és a Volánbusz az utazási kedvezményekre jogosító igazolásokat

A MÁV-Start és a Volánbusz meghosszabbítja a november 4-e után lejáró, utazási kedvezményre jogosító igazolványok és igazolások felhasználhatóságát a november 11-én életbe lépett újabb járványügyi veszélyhelyzet miatt - tájékoztatta a MÁV szerdán az MTI-t.



A közleményben felidézték, hogy a döntésről megjelent kormányrendelet szerint a lejáró, utazási kedvezményre jogosító igazolványok és igazolások elfogadhatók a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig. A tavaszi veszélyhelyzet júniusi megszűnését követően még fél évre meghosszabbított érvényességű okmányok továbbra is használhatók - tették hozzá.



A közlekedési társaságok továbbra is kérik az utasokat, tartsák be a közegészségügyi előírásokat, a sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében pedig használják inkább az elektronikus jegy- és bérletvásárlási lehetőségeket.



A közleményben felhívták a figyelmet arra is, hogy november 11-től nemcsak a járműveken, valamint a zárt utasforgalmi terekben kell maszkot viselni, hanem az állomások, megállóhelyek és megállók teljes területén is. Akik nem viselnek maszkot, kizárhatók az utazásból és 8000 forint pótdíj fizetésére kötelezhetők.