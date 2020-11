Hidegindító

Praktikus tanácsok és okos óvintézkedések a téli közlekedéshez

Télen a megváltozó útviszonyok, a meghosszabbodó fékutak, a kanyarokban könnyen megcsúszó kerekek és a korai sötétedésből, ködből pislákoló lámpákkal előtűnő járművek is fokozott baleseti kockázatot jelentenek.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a közlekedési társaságok, háttérintézmények bevonásával összeállított kiadványban emlékezteti az autósokat, biciklistákat és gyalogosokat a téli közlekedés kockázataira. A járványhelyzetre tekintettel a megfelelő felkészüléshez hasznos tanácsokat tartalmazó összegzést idén kizárólag elektronikus úton terjesztik - tájékoztatta a minisztérium szerdán az MTI-t.



A közlemény idézi Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkárt, aki elmondta: "a járványügyi óvintézkedések következtében sokan otthon maradnak, így a következő hetekben várhatóan kevesebben lesznek az utakon. Ettől azonban még ugyanúgy vigyáznunk kell egymásra a közlekedésben is, főleg mert a fertőzéstől tartva számos gyakorlatlanabb vezető válthat autóra."



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztató anyaga a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a MÁV, az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Volánbusz közreműködésével készült el. A kormányzati honlapon közzétett kiadvány bepillantást enged a vasúttársaság, a közútkezelő és az autóbuszos szolgáltató téli üzemelési gyakorlatába. A fokozott odafigyelésre a tárca közúti ellenőrzésekkel is felhívta volna a figyelmet, az idei tematikus akció azonban a járvány miatt elmarad.



Mosóczi László hozzátette: "tavaly a járművek téli felkészítettségét vizsgáló szakemberek 1280 megállított személygépkocsi közül 276 esetében tártak fel hiányosságot. A leggyakrabban a külső fényszórók, lámpák, az ablakmosó folyadék és az ablaktörlő lapátok állapota kapcsán merültek fel problémák. Az eredményekből tehát meglátszik, hogy kis odafigyeléssel és ráfordítással is sokat javíthatunk autónk biztonságos közlekedésre való alkalmasságán" - mondta az államtitkár.