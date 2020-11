Balesetveszély

Így érj haza este 8-ra, hogy bezár előtted két futárautó - videó

A ma.hu egyik újságírója küldte be az alábbi két videót. Mint írta, sokáig nem esett le neki, hogy szivatva van, csak igyekeztek haza rajzóráról, hogy 8-ra biztosan hazaérjenek az egyre ritkuló forgalomban, ezért többször próbálta vagy az egyik, vagy a másik járművet kielőzni, de vagy egymásmellé álltak, vagy annyira egymás mögé a két sávban, hogy csak ütközéssel tudott volna bevágni eléjük. A sok próbálkozás miatt elég későn kapcsoltatta be az anyósülésen ülő gyermekével a videófelvételt, majd pár perc után meg is szakították, mert azt hitték, vége van a szívózásnak, és sikerül jobbról előzni, de nem, sajnos ott volt egy busz, majd a két sofőr újra összezárt vagy éppen úgy mentek egymás mellett, hogy semmiképp se legyen annyi hely, hogy biztonságosan be tudjon úgy kerülni a külső sávban haladó elé, hogy a belső sávban lévő autó ne ütközzön neki. És lássuk be, inkább haza akart érni a kisfiával, mint két ilyen sofőrrel beleállni a közúti ámokfutásba. Végül már az M0-áson tudta csak őket megelőzni, mivel ott már 3 sáv van, plusz a Halásztelekre lekanyarodó, így ott már nem tudták útját állni. Mint írta, gyereke már komolyan aggódott, hogy akár baleset is történhet, hogy inkább kielőzték őket, és az első kijáraton elhagyták az autóutat. Annyit még láttak, hogy a két autó a legbelső sávban teljes tempóban elhúzott.



A Budafoki út végénél kezdődött a vezetéstechnikai oktatás, tartott a Hunyadi János úton végig, a 6-os úton egészen az M0-ás felhajtóig. Ez közel 7 kilométer, 2 videóban.