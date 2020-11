Koronavírus

Hétfőtől sűrűbben közlekednek a Volánbusz helyi járatai

A koronavírus-járvány miatt hétfőtől sűrűbben járnak a helyi járatok azokban a megyei jogú városokban, ahol a Volánbusz biztosítja a menetrend szerinti közlekedést - közölte a Volánbusz Zrt. szombaton az MTI-vel.



A mintegy 2800 kilométerrel nagyobb teljesítmény tehermentesíti a munkanapok legzsúfoltabb időszakait - áll a közleményben.



Mint írták, az intézkedés 16 településen több mint egymillió lakost érint.



A szerdától hatályos, járatsűrítési tervet szorgalmazó kormányrendeletre válaszul a társaság megnövelt kapacitással, sűrűbben közlekedő járatokkal áll az utasok rendelkezésére Békéscsabán, Dunaújvárosban, Egerben, Érden, Győrben, Hódmezővásárhelyen, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Sopronban, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen és Zalaegerszegen.



Ismertették: munkanapokon a megszokottnál 330 járattal állítanak többet forgalomba, illetve számos további járaton "szóló járművek" helyett nagy kapacitású csuklós autóbuszok közlekednek. Egyes nagy foglalkoztatókhoz is pluszjáratokat állítanak forgalomba - fűzték hozzá.



A változásokról a volanbusz.hu/koronavirus oldalon, a Voláninform és a társaság Facebook-oldalán tájékozódhatnak az utasok.



A Volánbusz kéri utasait, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, és ne feledjék, hogy a maszk használata nemcsak az autóbuszokon, hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező, ahol az utasok a felszállás előtt vagy után tartózkodnak.



Akik nem viselnek maszkot, kizárhatók az utazásból, és 8 ezer forint pótdíj fizetésére kötelezhetők - emlékeztettek.