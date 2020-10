Közlekedés

Magyar Közút: több helyen is forgalomnövekedés várható a hétvégén

A mindenszentek és az iskolai őszi szünet vége miatt a hétvégén a szokásosnál nagyobb forgalomra kell számítani nemcsak a temetők környékén, hanem a Budapest felé vezető utakon is - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. csütörtökön az MTI-vel.



Az őszi szünet vége november 1-jére, vasárnapra esik, így várhatóan a legtöbben aznap kelnek majd útra. Emiatt torlódásra kell számítani a főváros felé vezető gyorsforgalmi utakon is, különösen az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályán - írták.



Célszerű utazás előtt tájékozódni az aktuális útviszonyokról a Útinformnál - a +36-1-336-2400-as telefonszámon vagy a www.utinform.hu oldalon -, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használni az optimális útvonal megtervezésére - tették hozzá.