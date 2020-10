Közlekedés

Újra akadálytalanul lehet közlekedni az M1-es autópályán Budapest és Tatabánya között

Október végére befejeződik az M1-es autópálya tavaly elkezdett, minden eddiginél nagyobb volumenű, Budapest és Tatabánya között összesen 71 kilométert érintő helyreállítása - tudatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt.



Csütörtök délután teljes egészében visszaadják a forgalomnak a helyreállításban érintett szakaszokat, így az autópályát újra mindkét oldalon, fix korlátozás és sávelhúzás nélkül használhatják a közlekedők. Várhatóan szerdán megnyitják a Budapest felé tartó oldalon az eddig lezárt biatorbágyi felhajtót is.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában, az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásából mintegy 25 milliárd forint értékben zajló munkálatok során összesen több mint 118 ezer köbméter aszfaltot dolgoztak be az érintett szakaszokon.



A tavaly elkezdett munkálatok részeként az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán megújult az érintett szakasz minden sávja. Budapest felé a külső és a belső sávban is három réteg új aszfalt épült. Mindkét oldalon voltak olyan helyszínek, ahol teljes pályaszerkezet-cserét is végeztek, továbbá a szükséges mértékben felújították a szakaszon található hidakat, a vízelvezető aszfaltszegélyeket, surrantókat, rendezték a padkákat és új burkolati jeleket festettek fel.



November folyamán a Budapest felé tartó oldalon még számítani lehet mozgó terelés mellett végzett kisebb befejező munkákra, mely során például forgalomszámláló hurkokat és meteorológiai mérőeszközöket telepítenek a szakemberek.