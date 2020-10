Környezetvédelem

A Suzuki mikroműanyag gyűjtő eszközt fejlesztett ki hajómotorokhoz

A Suzuki Motor Corporation kifejlesztette a világ első, hajómotorokra szerelhető mikroműanyag gyűjtő eszközét - közölte a vállalat kommunikációs vezetője.



Bonnár-Csonka Zsuzsanna tájékoztatása szerint az új eszköz használatával a hajó üzemeltetésével is összegyűjthetők a vízfelszín közelében úszó mikroműanyagok.



A hajómotorok hűtésére általános gyakorlat, hogy tengervizet szivattyúznak át a rendszeren. A Suzuki egy olyan szűrőt fejlesztett ki, mely a tengerbe visszakerülő hűtővízből gyűjti össze a mikroműanyagokat. A tervek szerint 2021-től választható kiegészítőként vezetik be az eszközt, a jövőben viszont szériatartozék lesz.



A mikroműanyag gyűjtő eszköz a Clean Ocean Project, a tengeri műanyaghulladék felszámolását célzó Suzuki kezdeményezés egyik lépése. A projekt keretében a vállalat a csomagoláshoz használt műanyagok mennyiségének csökkentésén is dolgozik.



A Suzuki Marine üzletág 2020 októberétől az eredeti alkatrészek csomagolását folyamatosan papíralapúra cseréli a korábbi műanyagról, így évente körülbelül 2,3 tonnával kevesebb műanyagot használnak fel.



A Magyar Suzuki Zrt.-t 1991-ben alapították, és azóta is a japán anyavállalat egyetlen európai gyártóegysége. A cég partnereinek, beszállítóinak, valamint a 78 tagú országos márkakereskedői hálózatának köszönhetően hozzávetőlegesen 10 ezer munkavállaló megélhetéséhez járul hozzá.



A Suzuki alapítása óta 1,9 milliárd eurót fektetett be Magyarországon, ezzel az értékkel a legnagyobb japán beruházó. A vállalat 2019-ben 60 millió eurót fordított fejlesztésekre, főként a hibrid modellek bevezetésére.



A Magyar Suzuki 2019-ben 185 002 esztergomi gyártású járművet értékesített 123 országban. A társaság csaknem 2,41 milliárd euró nettó árbevétellel zárta a 2019-es évet. Exportból 2,07 milliárd euró származott, a belföldi értékesítés árbevétele 343,3 millió euró volt.