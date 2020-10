Közlekedés

December közepétől használható az M44 Békéscsaba-Kondoros közti szakasza

Az eredetileg tervezettnél másfél hónappal korábban, december közepén átadják a forgalomnak az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba-Kondoros közti 17,6 kilométeres szakaszát - hangzott el pénteken Békéscsabán sajtótájékoztatón.



Pántya József, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. útfejlesztési igazgatója elmondta, legkésőbb 2022. augusztusra elkészül a 8 kilométeres Fürjesi út is, amely az M44-est, a 44-es és a 47-es utat, valamint a csanádapácai utat köti össze egy kétszintű csomópontban. A szakasz - amelyből 5 kilométer zöldmezős beruházás, 3 kilométer útfelújítás - 36 százalékos készültségű.



A Tiszakürt-Lakitelek szakasz jövő szeptemberre tervezett befejezésének "jelenleg úgy tűnik, nincs akadálya", 60 százalék feletti a készültség, itt épül a kétszer kétsávos új Tisza-híd, amely a világon is egyedülállóvá teszi az M44-est - fogalmazott az igazgató.



Elmondta azt is, hogy a Lakitelek-Szentkirály szakasz 15 százalékos készültségű, befejezési határideje 2024., a 20 kilométeres Lakitelek-Kecskemét szakaszból pedig 16 kilométer elkészült.



A Szentkirályt az M5-ös autópályával összekötő 33 kilométeres szakasz tervei és engedélyei elkészültek, a régészeti munkákra és a területszerzésre a forrás rendelkezésre áll; még az idén szeretnék kiküldeni a mintegy ötszáz helyrajzi számon szereplő ingatlanra a vételi ajánlatot - jelezte Pántya József.



Cserkúti András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés megyei igazgatója elmondta, bruttó 375 millió forintból telephelyfejlesztés is történik Békéscsabán az M44-es beruházás részeként. Épül egy 670 négyzetméteres fedett, fűthető, 8 tehergépkocsi beállására alkalmas csarnok, amelyet a tervek szerint decemberben már szintén használni tudnak.



Herczeg Tamás (Fidesz) és Kovács József (Fidesz), a térség országgyűlési képviselői arról beszéltek, hogy "felbecsülhetetlen az M44-es jelentősége", még idén Békéscsabától majdnem a Tisza vonaláig kétszer kétsávos úton, a települések érintése nélkül lehet eljutni.



Az M44-es Kondoros-Békéscsaba közti szakasza nettó 41,4 milliárd forintnyi hazai forrásból épül.