A Lada 50 éves évfordulóját ünneplik szombaton az Aeroparkban

A Lada 50 éves évfordulóját ünneplik szombaton az Aeroparkban, az eseményen látható lesz többek között rendőrségi, tűzoltósági, repülőtéri és versenyekre készült Lada is, a résztvevők élményautózásra és Zsiguli szépségversenyre is számíthatnak - közölte a Légiközlekedési Kulturális Központ hétfőn az MTI-vel.



Idén 50 éve, 1970-ben gördültek le az első Ladák a gyártósorról, ezt követően az olasz Fiat segítségével készült - a szovjet belső piacon Zsiguliként forgalmazott - autók meghódították a keleti blokk országait. A különböző változatokból 17 millió darabot adtak el, Magyarországon több mint 1 millió példány került forgalomba. A típusnak mind a mai napig óriási a rajongótábora - olvasható a közleményben.



Mint írják, a különféle Ladák a Ferihegyi repülőtér életében is meghatározóak voltak, évtizedeken át a forgalmi előtér állandó tartozékainak számítottak, különféle földi szolgálatok használták ezeket az autókat a repülőgépek kiszolgálásakor.



Szombaton több mint félszáz Ladát és Zsigulit láthatnak az érdeklődők a ferihegyi repülőmúzeumban, ahová például magángyűjtők, autószerelők, restaurátorok, rajongók, civil szervezetek, intézmények viszik el kedvenc járműveiket. Az Aeropark Lada Talkshow-val, járműszépségversennyel, felvonulással, élményautózással, autóbemutatókkal, reptérlátogatással, nyitott pilótafülkékkel és mesélő pilótákkal készül az eseményre. Egész hétvégén üzemel a múzeum új A320Neo szimulátora.



A programon kiállított járműveket, valamint a repülőgépek fedélzetét a Magyar Turisztikai Ügynökség útmutatásai alapján takarítják és folyamatosan fertőtlenítik. Zárt térben csak meghatározott létszámú látogató tartózkodhat egyszerre.



A programot az Aeropark repülőmúzeum a Veterán Zsiguli Egyesülettel együttműködésben szervezi - áll az összegzésben.