Közlekedés

Így nézne ki az autómentes rakpart - képek

Ilyen is lehetne a rakpart! - írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon. "Még tavasszal döntöttünk arról, hogy a kijárási korlátozások idején megnyitjuk a rakpartot a gyalogosok és a biciklisek előtt, a kezdeményezés pedig nagyon népszerű volt, ezért a korlátozások megszűnése után is nyitva maradt" - tette hozzá.



Mint ismeretes, a közvéleménykutatásból, amelyet a Medián készített is az derül ki, hogy az emberek többsége az autómentesített rakpartot támogatja. Azzal az állítással, hogy időszakosan, például hétvégeken szüntessék meg a gépkocsiforgalmat 73% ért egyet és 24% ellenzi, de még a forgalom teljes megszüntetése is többséget kapott, 59% támogatja, 37% ellenzi.



A múlt héten a többség arra szavazott, hogy amíg marad a jó idő, legyen nyitva a rakpart. Az online közösségi tervezés eddigi eredménye is azt mutatja, hogy a budapestiek többsége úgy gondolja, a rakpart elsődleges szerepe a kikapcsolódás. És még várják a véleményeket szeptember 30-ig: a https://kozossegitervezes.budapest.hu/dialogs/rakpart oldalon.



A hétvégi megnyitás tapasztalatai és a budapestiek véleménye alapján a Főváros megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a továbbtervezés során hogyan lehet kisebb de kulcsfontosságú helyeken javítani a terveken annak érdekében, hogy a rakpart még jobb legyen a gyalogosok, kerékpárosok és kikapcsolódni vágyók számára.



A Főváros célja a RAK-PARK projekt (amelynek engedélyezési terve még 2018-ban elkészült) felgyorsítása és a kapcsolódó projektek összehangolása a Kormánnyal együttműködve.