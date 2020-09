Közlekedés

Bár előre szólt a rendőrség, 337 gyorshajtót mértek be csak Vas megyében - videó

A ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) kezdeményezésére Vas megyében is fokozott ellenőrzést hajtottak végre a rendőrök. A sajtóban megjelent figyelmeztetés ellenére nagyon sok szabálytalankodót bírságoltak meg a rendőrök. 2020.09.24 14:44 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

2020. szeptemberében a „Safety Days” elnevezésű baleset-megelőzési program keretében közúti ellenőrzést tartottak Vas megye útjain.



A fokozott ellenőrzés célja főként azokra a sofőrökre terjedt ki, akik vezetés közben a kezükben tartották mobiltelefonjukat, illetve a megengedett sebességnél gyorsabban vezettek.



A közlekedésrendészeti szakemberek összesen 337 sebességtúllépést rögzítettek.



A helyszíneken 42 járművezetőt megállítottak a rendőrök, 295 esetben pedig leállítás nélkül rögzítettek gyorshajtást a kamerák. A szabálytalanságokat minden esetben bírság kiszabása követte.



Az ellenőrzések során néhány esetben a rendőrök egyéb szabálysértések miatt is szabtak ki bírságot.



A megállított sofőröknél alkoholteszter is alkalmaztak, amely minden sofőrnél negatív eredményt mutatott.



A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság elsődleges feladatai közé tartozik a közúti közlekedési balesetek számának csökkentése, megelőzése, ezért a járművezetők a közeljövőben is rendszeresen számíthatnak hasonló ellenőrzésekre - írta a 112press.hu.