Európai Szuperkupa - Sűrűbben indított járatokkal készül a BKK

A mérkőzés napján 16 órától éjjel 2 óráig a mérkőzésre szóló jeggyel díjmentesen lehet igénybe venni a közösségi közlekedést.

A biztonságos közlekedés érdekében sűrűbben indított járatokkal készül a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a csütörtökön a Puskás Arénában megrendezendő Európai Szuperkupa labdarúgó-mérkőzésre - tájékoztatta a BKK szerdán az MTI-t.



A közlemény szerint a mérkőzés napján 16 órától éjjel 2 óráig a mérkőzésre szóló jeggyel díjmentesen lehet igénybe venni a közösségi közlekedést.



Hozzátették, hogy a stadion 18 órakor nyitja meg a kapuit, a találkozó pedig 21 órától kezdődik, így három óra áll rendelkezésre a belépéshez. A zsúfoltság elkerülése érdekében érdemes minél korábban megérkezni a helyszínre - javasolja a BKK, arra is kitérve, hogy a stadion nem rendelkezik parkolóhelyekkel, és az aréna környékén is csak korlátozott számban lehet gépkocsival várakozni.



A BKK az aréna gyorsabb és biztonságosabb megközelítése, valamint a továbbindulás, hazaérkezés megkönnyítése érdekében a mérkőzés előtt a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos az ilyenkor szokásosnál sűrűbben, a csúcsidőszakban jellemző 3-4 percenkénti követéssel közlekedik, és sűrűbben közlekednek a Thököly úti gyorsjáratok is - ismertették.



A mérkőzés végéhez igazodva szükség szerint meghosszabbított üzemidővel közlekedik a 2-es, a 4-es metró, az 1-es villamos - közölte a BKK, arra is kitérve, hogy minden, a Thököly úton közlekedő autóbusz megáll a Reiner Frigyes park megállóhelyen és a Stefánia út/Thököly út csomópontnál.



A további részletekről azt írták, hogy az Arénát övező utakat - a Dózsa György utat, a Stefánia utat, az Ifjúság útját és a Verseny utcát - a stadion környékén a közúti forgalom elől lezárják, egyúttal teljes szélességben megnyitják a gyalogosforgalom számára.



Érkezéskor a Puskás Arénába a Dózsa György út és a Stefánia út felől lehet belépni, így az gyalogosan a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól és - a Verseny utcán át - a Keleti pályaudvartól is kényelmesen megközelíthető.



Mint jelezték, távozáskor a biztonságos utazás érdekében érdemes a Keleti pályaudvar irányába elhagyni az arénát, ahonnan a sűrűbben induló metróval tovább lehet utazni.



A BKK felhívta a figyelmet arra is, hogy a közösségi közlekedés használatakor maszk viselése kötelező a járműveken és a megállóhelyeken.



A közúti és közösségi közlekedést érintő korlátozásokról azt közölték, hogy lezárják a közúti forgalom elől csütörtökön 17 órától éjfélig a Dózsa György utat a Kerepesi út és a Thököly út között; az Ifjúság útját a Kerepesi út és a Stefánia út között; a Stefánia utat a Hungária körút és a Thököly út között, a Verseny utcát teljes hosszában; az Egressy utat a Hungária körút és a Stefánia út között; valamint az Istvánmezei utat teljes hosszában.



Emellett a Hungária körúton is számítani lehet egyes forgalmi sávok időszakos korlátozására - hívták fel a figyelmet.

A BKK tájékoztatása szerint a forgalomkorlátozások miatt a 178-as autóbusz 18 órától meghosszabbított útvonalon, a Keleti pályaudvar helyett a Bosnyák térig közlekedik; a 30-as busz egyik irányba sem érinti a Verseny utca megállót, továbbá Újpest felé a Reiner Frigyes parknál a Thököly úton, a 7-es busz megállójában áll meg.



A 75-ös trolibusz - derül ki a kommünikéből - a Puskás Ferenc Stadion helyett a Keleti pályaudvarhoz közlekedik, nem érinti az Ötvenhatosok tere és a Puskás Ferenc Stadion közötti megállóit. A Keleti pályaudvar felé a 79-es troli megállóiban áll meg, a pályaudvarnál a 20E és a 30-as busz Thököly úti megállóhelyén lehet felszállni rá.



A 77-es trolibusz nem érinti az Egressy út/Stefánia út és a Szobránc köz megállót, az arénánál a Hungária körúton, a 75-ös trolibusz Puskás Ferenc Stadion leszállóhelyén lehet felszállni rá. A 95-ös és a 130-as autóbusz Kerepesi úton található végállomási megállóit a Hungária körútra, a 75-ös trolibusz végállomása elé helyezik át - áll a közleményben.