Közlekedés

Társadalmi egyeztetés indul az új fővárosi Duna-híd úthálózatának első szakaszáról

Társadalmi egyeztetést indít az új Duna-híd úthálózatának első, a Fehérvári úttól a Gubacsi út-Illatos úti csomópontig tartó szakaszáról a tervezést irányító Budapest Fejlesztési Központ (BFK). A kérdőívet szeptember 29-ig a projektet bemutató új, www.ujdunahid.hu linken elérhető honlapon lehet kitölteni.



A BFK hétfőn, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy a kérdőív négy nagyobb tematikus egységből, a beruházáshoz kapcsolódó általános szempontok, a budai oldali és a Csepel-szigetet érintő fejlesztések, valamint az első szakasz pesti oldali fejlesztéseinek véleményezéséből áll. A felmérés célja, hogy a központ megismerje a budapestiek és a környező településen élők véleményét a Dél-Pestet, Csepelt és Dél-Budát összekötő új úthálózatról.



A fejlesztés második üteméről, a pesti oldali folytatás nyomvonaláról az ősz folyamán indít átfogó társadalmi párbeszédet a BFK - tették hozzá.



A közlemény szerint Fürjes Balázs Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár azt mondta: széles körű egyetértés van abban, hogy Budapest közlekedésében új egyensúlyra van szükség a közösségi, az autós és a kerékpáros közlekedés között. A híd irányonként két új forgalmi sávon kapcsolja majd össze a déli kerületeket és városfejlesztési övezeteket, valamint lehetővé teszi a forgalomcsillapítást. A hídon irányonként két és fél méter széles kerékpárút és új villamosvonal is épül, amely csatlakozik majd a csepeli és ráckevei HÉV vonalához - ismertette.



Hozzátette: fontos, hogy a nagyobb budapesti fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatban valódi részvételen alapuló párbeszéd alakuljon ki, és hogy az új híd leendő használói is elmondhassák a véleményüket.



Az új Duna-híd tervezése 2018-ban indult el, a munkát az egy évvel korábban kiírt nemzetközi tervpályázat győztese, a holland UNStudio és az brit Buro Happold Engineering alkotta tervezői konzorcium végzi. Az új városi körút úthálózatának első szakaszát a BFK szakmai irányításával a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. készíti elő. A híd tervét 2020 februárjában a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa is támogatta - írták.



Az új híd és a kapcsolódó úthálózat megépítése a többi között hozzájárul a Hungária körgyűrűn belüli forgalomcsillapításhoz, a belvárosi Duna-hidak forgalmi terhelésének csökkentéséhez, és új városrészek jöhetnek létre a jelenleg még jellemzően elhagyott, zömében rozsdaövezeti telkeken.

Vitézy Dávid, a BFK vezérigazgatója elmondta: a hídhoz kapcsolódó körúton gyalogos aluljárók vagy felüljárók helyett zebrákon lehet majd átkelni, a forgalomtól védett járdákat fasorok szegélyezik majd, és Újbudán egy kisebb útmenti parkot is terveznek - olvasható a közleményben.



A hidat és a kapcsolódó úthálózatot bemutató új honlapon megtalálhatók a még nem végleges, tájékoztató jelleggel közzétett fejlesztési elképzelések, az úthálózat jellegzetes elemei, megoldásai. A központ arra kéri a budapestieket és az agglomerációban élőket, hogy ismerkedjenek meg a tervekkel, kövessék nyomon az új Duna-híd születését és vegyenek részt a fejlesztési elképzelések alakításában.