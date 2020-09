Koronavírus

BKK: újra 100 százalék közelében a maszkviselési hajlandóság

A fővárosi operatív törzs döntése alapján a BKK szigorította a közösségi közlekedés használatakor kötelező maszkviselés ellenőrzését. Ennek köszönhetően villámgyorsan erőteljes javulás állt be a fegyelemben: a BKK 2020. szeptember 9-én és 10-én végzett, nem reprezentatív felmérései szerint ismét 100 százalék közeli a maszkviselési hajlandóság a járatokon és a megállóhelyeken. Az adatokat a BKK közterület-felügyelőkkel megerősített ellenőri csapatának tapasztalatai is alátámasztják, akiknek ugyan néhány utast figyelmeztetni kellett a maszkviselésre, pótdíjazni azonban egyiküket sem volt szükséges.



A maszkviselés szigorúbb ellenőrzésének - amelyet a BKK a fővárosi operatív törzs szeptember 8-ai döntésének megfelelően rendelt el - célja nem az utasok pótdíjazása: a főváros vezetése és a közlekedési szolgáltatócégek azt szeretnék elérni, hogy az utazók mindent megtegyenek a koronavírus további terjedésének megelőzése, lassítása érdekében. A napokban bevezetett szigorítás értelmében, a szabálykerülő magatartás visszaszorítása érdekében nagyobb létszámmal, a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága munkatársainak közreműködésével dolgoznak a BKK ellenőrei. Csapatuk az utazók érvényes jegyének, bérletének megléte mellett azt is ellenőrzik, hogy a közlekedők betartják-e az április vége óta érvényben lévő, az arc kötelező eltakarásáról szóló szabályokat. Aki nem, vagy nem szabályosan viseli a maszkot, kendőt vagy sálat, azt nemcsak kizárhatják az utazási szolgáltatásból, de 8000 forintos helyszíni pótdíj megfizetésére is kötelezik. A szigorúbb ellenőrzés első napján, szeptember 10-én a megerősített csapat elsősorban Budapest frekventáltabb közösségi közlekedési vonalain dolgozott. Több utast figyelmeztetni kellett az előírások betartására, azonban kivétel nélkül mindegyikük együttműködő volt, ezért egyelőre egyetlen esetben sem kellett utasokat pótdíjazni szabálykerülő magatartása miatt. A fokozott ellenőrzés folytatódik, és a következő napokban a kevésbé frekventált vonalakon is számítani lehet az ellenőrökre és a közterület-felügyelőkre.

A szigorítás hatására egyik napról a másikra emelkedett a fővárosiak maszkviselési hajlandósága. Erről nemcsak az ellenőrök tapasztalati alapján számolhatunk be: a BKK rendszeresen végez - nem reprezentatív - felméréseket, utasszámlálásokat a kötelező maszkviselési szokások betartásáról. A BKK munkatársai a város több különböző csomópontjában az elmúlt két napban is mintegy 20-20 ezer fős mintán ellenőrizték az előírások betartását, és megfigyelésük szerint városszerte az utasok 96-98 százaléka visel, és visel helyesen maszkot, esetleg sálat, kendőt. A növekedés örvendetes: az értékek utoljára az egészségvédelmi előírások április végi bevezetése utáni napokban voltak ilyen magasak, a számok a nyár második felére már csak 85 százalék körüli eredményeket mutattak. Ez azt jelenti, hogy bár a szabályokon és az ellenőrzéseken szigorítani kellett, de alapvetően az utasok döntő többsége megértette, hogy milyen fontos saját magunk és utastársaink egészségének védelme.



A fokozott ellenőrzés és a maszkviselési hajlandóság alakulását vizsgáló utasszámlálás a jövőben is folytatódik, ahogyan a fővárosi járatok folyamatos és gyakori fertőtlenítése is, hiszen a fő cél a járvány terjedésének lassítása, megelőzése. A Budapesti Közlekedési Központ köszöni az ügyfelek együttműködését.