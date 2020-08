Augusztus 20.

Változik a vonatok közlekedése a hosszú hétvégén

Változik a vonatok közlekedése az augusztus 20-ai hosszú hétvégén: 19-én a pénteki, 20-án a szombati, 21-én és 22-én az ünnepnapi közlekedési rend szerint járnak a vonatok - közölte a Mávinform hétfőn az MTI-vel.



Mint írták: a munkanap-áthelyezés miatt 28-án a munkanapi, 29-én a pénteki menetrend lesz érvényben.



A közlemény szerint az utasszám egy átlagos hétvégéhez képest akár másfélszeresére is nőhet, ezért a vasúttársaság azt javasolja az utazóknak, hogy a pénztárak előtti sorban állás elkerüléséért használják a jegyértékesítő automatákat, az okostelefonra letölthető MÁV applikációt, vagy vegyék igénybe az internetes jegyvásárlás és az otthoni menetjegynyomtatás lehetőségét.



Az ünnepi időszakban is érvényesek az önkiszolgáló csatornák igénybevétele esetén nyújtott kedvezmények: automatából vásárolt vagy online váltott, de automatából kinyomtatott jegyekre 5, e-vonatjegyekre 10 százalékos kedvezményt lehet érvényesíteni.



A többnyire csúcsidőn kívüli, kevésbé kihasznált járatokra pedig 20 százalékos kedvezménnyel lehet jegyet váltani, amennyiben online vásárolják meg azt - írták.



Hozzátették: a gyerekek, a családosok, a tanulók, a diák- és felnőtt csoportok, a nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményekkel.



A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt augusztus 19-én 10 órától 23-án éjfélig vehetik igénybe - áll a közleményben.