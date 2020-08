Baleset

Gyorsan ment, de a legjobb helyre csapódott - videó

Pár napja jelentette be a Magyar Közút, hogy újabb ütközési energiaelnyelő berendezésekkel védi munkatársait - pénteken már össze is törtek egy használatban lévő eszközt. Ezek annyira hatékonyak, hogy nemcsak a járműben utazók, hanem a jármű is szinte sértetlenül megúszhat egy ilyen esetet. 2020.08.09 19:20 ma.hu

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kedden jelentette be, hogy kilenc új ütközéscsillapító forgalomtechnikai utánfutót szerzett be, hogy a gyorsforgalmi utakon dolgozó munkatársait védje egy munkaterületen történő baleset során. Hogy ez mennyire létfontosságú beszerzés, arról egy pénteki baleset tett tanúbizonyságot. Újabb döbbenetes esetet rögzített ugyanis a társaság egyik kamerája.



Az M0-s autóút Dunakeszi mérnökségének szakaszán, a Megyeri híd felé vezető oldalon lokális burkolatjavítási munkákat végeztek a szakemberek, ehhez kapcsolódóan az előírásoknak megfelelően számos előjelzést alkalmaztak, hogy felhívják a közlekedők figyelmét. Ugyanakkor a munkavégzést biztosító eszköznek egy furgon ütközött, miután nagyobb sebességgel haladt a belső sávon és már nem tudott kisorolni a külső sávba.



Szerencsére személyi sérülés nem történt, az ütközési energiaelnyelő berendezés így ellátta funkcióját, viszont a becsapódás miatt használhatatlanná vált, és a furgonban is számottevő kár keletkezett. Itt érdemes megjegyezni, hogy ezek a berendezések a 60-80 km/órás sebességgel becsapódó járműveknél tudnak a leghatékonyabbak lenni, olyannyira, hogy nemcsak a járműben utazók, hanem a jármű is szinte sértetlenül megúszhat egy ilyen esetet.