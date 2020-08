Közlekedés

Beintett a traffipaxnak a BMW-s, megleckéztették a rendőrök

Facebook-oldalán tett közzé a kulmbachi rendőrség egy fotót, melyet egy automata traffipax készített egy BMW-ről. A sofőr 11 kilométer/órával lépte túl a megengedett sebességet. Ennyit még "megúszhatott" volna egy 75 eurós bírsággal, ám a fiatal sofőr még a középső ujját is felmutatta a kamerának, ezt pedig érthetően nem vették jó néven a rendőrök.



A sofőr végül 1500 eurós bírságot kapott illetlen viselkedését, és még a járművezetéstől is eltiltották egy hónapra.



Ezek után valószínűleg kétszer is meggondolja majd, szabad-e ilyet csinálni.