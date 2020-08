Vihar

Magyar Közút: csak indokolt esetben induljunk útnak!

A várható jelentős mennyiségű csapadék miatt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy az intenzív csapadékkal érintett területeken csak indokolt esetben induljanak útnak. 2020.08.04 17:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az MTI-hez kedd délután eljuttatott közleményben emlékeztettek arra, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) legfrissebb előrejelzései alapján kedden és szerdán nagyobb mennyiségű csapadék várható több megyében is.



Az OMSZ az MTI-hez korábban eljuttatott veszélyjelzése szerint zivatarveszély miatt a nap folyamán további másodfokú riasztások várhatók Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyében. A többi megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt.



A felhőszakadás veszélye miatt Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy és Tolna megyében másodfokú, míg Budapesten, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Veszprém és Zala megyében elsőfokú a veszélyjelzés.



A Magyar Közút ezért arra kéri az érintett megyékben közlekedőket, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak, utazás előtt pedig mindenképpen tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról, időjárási körülményekről.



Közölték, az előrejelzések alapján kedd délutántól több hullámban várható zivatarok, heves záporok kialakulása, amelyek dél, délnyugat felől észak, északkelet felé mozognak majd. Erre elsősorban a Duna-Tisza közén, valamint néhány szomszédos megyében, például Tolnában és Baranyában számíthatnak a közlekedők. A zivatarok az éjszaka során is folytatódhatnak, de akkor a szélrohamok már kevésbé lesznek jellemzők - tették hozzá.



A Magyar Közút valamennyi érintett megyében készenlétet rendelt el mérnökségein, hogy a vízátfolyások megszüntetését, a burkolatra került hordalék eltakarítását minél hamarabb el tudják végezni.



A Magyar Közút figyelmeztetett arra is: a folyamatos munkavégzés mellett, bizonyos időjárási körülmények között ugyanakkor fel kell készülniük a közlekedőknek arra, hogy időszakosan csak korlátozottan használhatnak egy-egy útszakaszt.



A Magyar Közút arra is kéri az utazás mellett döntő autósokat, hogy kellő körültekintéssel és óvatossággal vezessenek, és előtte tájékozódjanak a társaság Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon.