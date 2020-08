Koronavírus-járvány

A fellendülés jelei észlelhetők a német autóiparban

2020.08.05 06:30 MTI

Javul az üzleti hangulat és a kereslet fellendülésének jelei mutatkoznak már a német autóiparban a müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézetének kedden az MTI-hez eljuttatott havi rendszeres felmérése alapján.



Az ifo júliusi felmérésében az üzleti hangulat javulását mutatta ki már a második egymást követő hónapban: az index 43,7 pontra emelkedett a júniusi 26,9 pontról. Az autógyártók exportkilátásaikat is pozitívabban értékelték, júliusban a vonatkozó index 40,8 pontra emelkedett a júniusi 17,3 pontról.



Az aktuális helyzetüket azonban továbbra is negatívan ítélik meg az autógyártók, bár kevésbé rossznak mint az előző hónapban. Az index a júniusi mínusz 81,9 pontról mínusz 65,5 pontra javult júliusban.



"A foglalkoztatási mutatók még mindig aggodalomra adnak okot" - jegyezte meg a felmérés értékelésében Klaus Wohlrabe, az ifo intézet (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) kutatási vezetője. A vonatkozó mutató ugyanis csak szerény mértékben javult, mínusz 53,3 pontra mínusz 54,4 pontról. A foglalkoztatási mutató tehát még mindig rosszabbul áll a pénzügyi válság után, 2009 áprilisában mért mínusz 50,0 pontos mélypontjánál.



A megrendelések mutatója 63,2 pontra ment fel júliusban a júniusi 52,1 pontról. A megrendeléseket az autógyárak jórészt felhalmozott készleteikből elégítik ki, a készletmutató ennek megfelelően 30,6 pontra csökkent az előző havi 40,2 pontról. A megrendelésállomány mutatószáma pedig a júniusi 13,3 pontról 25,5 pontra emelkedett júliusban. A termelési kilátások mutatószáma júliusban már sorban a harmadik hónapban emelkedett, 50,6 pontra a júniusi 48,8 pontról.