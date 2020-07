Közlekedés

A Jobbik bevezetné az egynapos autópályamatricát

A kormány három éve azt mondta, hajlandó támogatni ezt az elképzelést, ha az autós társadalom részéről elég nagy igény mutatkozik rá. 2020.07.20 20:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Jobbik 24 órás autópályamatrica bevezetését javasolja - közölte a párt alelnöke hétfőn Budapesten tartott, a Facebookon is közvetített sajtótájékoztatón.



Z. Kárpát Dániel emlékeztetett, a kormány három éve azt mondta, hajlandó támogatni ezt az elképzelést, ha az autós társadalom részéről elég nagy igény mutatkozik rá.



Az azóta eltelt időszakban autósok tízezrei fejezték ki nemtetszésüket amiatt, hogy akkor is tíz napra kell kifizetniük egy szolgáltatást, ha azt csak egy napra, illetve néhány óráig veszik igénybe - fejtette ki az ellenzéki képviselő.



Kiemelte, a nyári időszakra egy kedvezményes hétvégi autópályajegyet is bevezetnének a családoknak, amely a tíznapos matrica árának töredékébe kerülne.