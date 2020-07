Közlekedés

Mit tehetünk, ha gyorshajtót videózott a fedélzeti kameránk?

A vezess.hu szakértői általánosságban tudtak a kérdésre válaszolni, miszerint a felvétel felhasználásával lehet szabálysértési feljelentést tenni. Ha így döntünk, akkor ezt írásban tehetjük meg a helyi (vagy bármelyik másik) rendőrkapitányságon.



Azt is meg kell jegyezni azonban, hogy a felvételről bizonyára nem állapítható meg a pontos sebessége a gépjárműnek (habár a tereptárgyak azonosításával ez becsülhető), és ami ennél is komolyabb akadálya lehet a felelősségre vonásnak az az, hogy az elkövető személyének is pontosan azonosíthatónak kell lennie.



A szabálysértési eljárásban ugyanis nincs objektív felelősség, a szabálytalanságon kívül az elkövető kilétét is kétséget kizáróan azonosítani kell.



A rendszám alapján az üzembentartót és a tulajdonost könnyen azonosítja a rendőrség, és jó eséllyel az üzembentartó és vagy a tulajdonos vezette a járművet, de ezt bizonyítani kell.



Más jellegű és tartós megoldást az jelenthet, ha a helyben lakók minél többen együtt kezdeményezik az önkormányzatnál a sebességcsökkentő küszöb telepítését.