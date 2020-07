Baleset

Egy életre elcsúfította a busz elé vágott biciklis - videó

Mint ismeretes, a rendőrség még szerdán kérte a lakosság segítségét egy szabálytalanul közlekedő biciklis miatt, ismeretlen tettes ellen, közúti baleset gondatlan okozásért folyó nyomozásukhoz. Az általuk közzétett videón jól látható, hogy egy biciklis kihajt a busz elé, vészfékezésre kényszerítve, majd elhajt.



Az eset május 20-án történt a XII. kerületben az Ignotus utca és a Csaba utca kereszteződésében. Amikor a buszvezető fékezéssel próbálta elkerülni a balesetet, egy utas elesett a buszon és megsérült. A Bors viszont megtalálta a balesetet szenvedő nőt, és fotókat is közölt a súlyos sérüléséről.



Anikó a busz végén utazott, amikor a hirtelen fékezés miatt előre repült, és durván beverte a fejét az előtte lévő ülésbe, amitől vérezni kezdett. Aztán arra eszmélt, hogy a busz padlóján fekszik, és a sofőr kérdezgeti, hogy jól van-e.



Azonnal mentőt hívtak, a sofőr közben segített, zsebkendőt adott, és a többi. A János Kórházba vittek, én pedig természetesen szóltam a bátyámnak, de a vírus miatt nem jöhetett be. Reggel héttől fél kettőig voltam bent. Közben CT- és röntgenvizsgálatom is volt, és kiderült: harántosan szétrepedt az orrom, ahogy a homlokom is, amit 7-8 öltéssel kellett összevarrni – mesélte a Borsnak.



A baleset után kétnaponta kellett kötözésre járnia, majd két héttel később szedték ki a varratokat, de a heg így is megmarad.



"Nem kérdés, hogy egy életre megcsúnyított a felelőtlen bringás. Azóta képtelen vagyok felszállni a 39-es buszra, pánikrohamom van. Lelkileg nagyon megterheltek a történtek, ha már a közelébe megyek, rosszul leszek" – mondta a lapnak.



Hozzátette, a biciklist feljelentette, és kártérítést kér tőle, ahogy a BKV-tól is.



A biztosítójuknál van a papírom. A kerékpáros egyébként jelentkezett, elismerte, hogy ő szerepel a felhívásban közzé tett videón. Állítólag egy futárcégnél dolgozik. Azért is osztom meg a történetemet, mert szeretném, ha az emberek észnél lennének. Fontos, hogy figyeljünk egymásra, ne veszélyeztessük mások testi épségét – mondta.