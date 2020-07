Tragédia

Megkezdik az új híd egyhetes tesztelését Genovában

Kamionok áthaladásával kezdik meg vasárnap a 2018 augusztusában leomlott genovai Morandi-híd helyére épített új híd tesztelését a szerkezet július végén tervezett átadása előtt.



Ötvennégy ilyen nyergesvontató teszi próbára egy héten át az új genovai hidat.



A több mint egy kilométer hosszú új szerkezet tesztelése különböző fázisokból áll: a kamionok először lassú ütemben haladnak a hídon mindkét irányban, később az úgynevezett északi és a déli menetsávokban sorakoztatják fel a járműveket statikai és terhelési próbaként, valamint az építmény egyensúlyának ellenőrzésére, majd állópróbát és fékezési tesztet is tartanak. Ezzel egy időben a hídnak az autósztrádával összekötő szakaszait úgynevezett nehézteher-emelő modulokkal (spmt) tesztelik.



A próbaidőszak kötelezőnek számít a híd átadása előtt.

A hatvanas években emelt Morandi-híd két évvel ezelőtt, 2018. augusztus 14-én omlott össze, miközben rajta és alatta is járművek közlekedtek. Negyvenhárman veszítették életüket, mintegy hatszáz személyt költöztettek ki a híd körül lebontott városrészből. Az ügyészi vizsgálat jelenlegi állása szerint a híd hiányos karbantartás miatt omlott össze.



A ledőlt hidat egy év alatt bontották le, és a járványhelyzet miatti korlátozások ellenére kevesebb mint egy év alatt készült el az új híd is, amely több mint kétszázmillió eurós beruházást jelentett az olasz államnak. Az új híd valamivel rövidebb, mint az elődje, és fele olyan magas, mint a korábbi, kilencvenméteres magasságban emelkedő Morandi.



A Renzo Piano sztárépítész tervezte új híd, amely a Genova városát oltalmazó Szent Györgyről kapta a nevét, már a tesztelés előtt számos bírálatot kapott. Az IlSole24Ore című gazdasági napilap szerint korábbi műszaki teszteléseken a híd nem felelt meg teljesen a követelményeknek, ezért a haladási sebesség alacsonyabb lesz majd a Morandi-hídon korábban előírt óránkénti kilencven kilométernél. A hídépítő vállalatok tagadták a sajtóértesülést, hangoztatva, hogy a híd minden követelménynek megfelel, és a régi hídon is alacsonyabb sebességi korlátozásra lett volna szükség.



Az új genovai híd átadása a tervek szerint július utolsó napjaiban vagy augusztus elején lesz. Az áldozatok családtagjai jelezték, hogy nem kívánnak részt venni az avatáson.