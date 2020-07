Közlekedés

Hétfőtől egy vágányon már közlekedhetnek a vonatok Nagymaros és Szob között

Hétfőtől egy vágányon már közlekedhetnek a vonatok Nagymaros és Szob között, ahol a júniusi intenzív esőzések okozta károk miatt kellett szüneteltetni a közlekedést - közölte a Mávinform csütörtök délután az MTI-vel.



Közleményük szerint a két település között a Szent Mihály-hegyhez közelebbi vágányon - 40 kilométer/órás sebességkorlátozással - indul meg a vonatközlekedés. A másik vágányon és a töltésoldalon folytatódik a károk helyreállítása.



A Budapest-Vác-Szob vonalon hétfőtől módosított menetrend lép életbe és már csak néhány vonat helyett közlekednek pótlóbuszok Nagymaros és Szob között.



A nemzetközi vonatok közül egyes járatok hétfőtől, mások keddtől közlekednek. A nemzetközi járatoknak nem kell kerülő úton haladniuk, hanem Szobnál lépik át a határt.



Felidézték, június 17-én dél körül nagy mennyiségű, este pedig még egy, a korábbit többszörösen meghaladó, a Szent Mihály-hegyről lezúduló kő- és sárlavina árasztotta el a szobi vasútvonal vágányait a Dömösi átkelésnél, Nagymaros és Szob állomás között. A második omlás hordaléka a 12-es főutat is eltorlaszolta, járhatatlanná tette. Az utasok biztonságának garantálása érdekében leállította a vonatforgalmat a MÁV.



Azt írták: a károk elhárítása eddig mintegy 150 millió forintba került, de a munka jelentős része még hátravan. Várhatóan a nyár végére fejeződik be a közúthoz közelebbi vágányzat helyreállítása, a rézsűt megtámasztó támfalak megépítése, hogy azon a sínpáron is megindulhasson a vonatközlekedés.