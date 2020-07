Élve szállt ki a horrorbaleset után a sofőr - vérfagyasztó videó!

Letartóztatták a sofőrt, miután hatalmas balesetet szenvedett a kanadai Brampton település egyik forgalmas utcáján. A drámai pillanatokat rögzítette egy kamera is.



Bár szinte érthetetlen, de sértetlenül szállt ki az autó vezetője, miután átrepült az utcán, többször megpördült a levegőben, majd végül az utcán landolt.



A húszas éveiben járó sofőr ellen eljárás indult. A videó elején még látni, hogy a vezető próbál az úton maradni, de végül elveszti uralmát a jármű felett.

Dramatic video captures car barrel rolling and flipping onto a sidewalk in Brampton - 📹 Ramis https://t.co/JgK1b4S2WO #Brampton #GTA #Ontario pic.twitter.com/tKsNtjnHBS