Idén több mint 900 kilométeren üzemel be korszerű vasúti mobilkommunikációs rendszert a MÁV és a GYSEV

A MÁV pénteki közleménye szerint több éves kiépítést, telepítést és tesztelést követően befejeződött az úgynevezett GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway) projekt első üteme, amely fokozatosan kiváltja a régi, különféle megoldásokból álló, analóg vasúti rádiós rendszereket.



Pár éven belül további 2250 kilométer vasúti pálya mentén bővül itthon a GSM-R rendszer - tették hozzá.



Kifejtették, a GSM-R hálózat és annak elemei egy olyan informatikai és mobilkommunikációs háttérrendszert képeznek, amelyek nagyon fontosak, mert ennek révén megvalósul a vasúti biztosítóberendezések és a járművek közötti folyamatos adatkommunikáció, ami jelentősen növeli a megbízhatóságot, a biztonságot és a nemzetközi határok átjárhatóságát, valamint lehetőséget teremt a nagysebességű vonatközlekedésre és az irányítási rendszer jelentős automatizálásához is hozzájárul.