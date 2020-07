Közlekedés

MÁV: elindult a nemzetközi vonatjegyek online értékesítése

Elindult a nemzetközi vonatjegyek online értékesítése, az első úti cél Ausztria - közölte a MÁV csütörtökön a vállalat honlapján.



A tájékoztatás szerint a magyarországi jegyértékesítésben új szemléletet képviselő Start Ausztria jegyek célja, hogy a jegyváltást ne bonyolítsák az eltérő felhasználási feltételek, ne kelljen feltétlenül sorba állni a pénztáraknál, vagy a pályaudvari jegynyomtató automatáknál.



Az utasok a MÁV mobilalkalmazással tudják kiválasztani a számukra időben és árban megfelelő utazási lehetőséget, és azt akár néhány kattintással megvásárolhatják - írták a közleményben.



A MÁV applikációban először csak a közvetlen vonattal elérhető célállomásokra nyílt meg a vásárlás lehetősége, várhatóan a decemberi menetrendváltástól bővül a választható állomások köre. A kedvezményes menetjegy kizárólag a rajta feltüntetett napon közlekedő határátlépő vonatra, valamint Ausztriában a csatlakozó vonatokon érvényes - írja a MÁV.



Közölték, a jegyvásárlás kényelmesebbé, környezetbarátabbá tétele érdekében a MÁV-Start elkötelezett az online felületek fejlesztése mellett. A MÁV-Start külföldi menetjegyek köre az ősz során előreláthatóan német, svájci, cseh, szlovák, lengyel, román, horvát és szlovén úticélokkal is bővülni fog. Ezek a teljes ausztriai kínálattal együtt az év végétől már nemcsak a mobilalkalmazásból, hanem a megújuló internetes értékesítési felületről is elérhetőek lesznek.



A MÁV applikációjából a bevezetése óta több mint 7,7 millió vonatjegyet vásároltak, 2019 decemberétől már bérletek is vásárolhatók az alkalmazáson keresztül, amelyből eddig 9 ezret értékesítettek. A MÁV applikáció 2020 első öt hónapjában az előző év azonos időszakának adataihoz képest megduplázta részesedését az eladott jegyekből és a bevételből is - tájékoztatott a vasúttársaság.