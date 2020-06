Közlekedés

BKK: csaknem kétmillió forint pótdíjat fizetett be egy budapesti bliccelő

Közzétette a tavalyi pótdíjbefizetési toplistát a Budapesti Közlekedési Központ: a csúcstartó az a bliccelő, aki csaknem kétmillió forintot fizetett be. 2020.06.25 08:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A BKK csütörtökön azt közölte az MTI-vel, hogy a rekordert 48-szor pótdíjazták, és a befizetések elmulasztása miatt nyolc végrehajtási eljárás indult ellene.



Hangsúlyozták, hogy nemcsak a közlekedési társaságoknak, hanem az utasnak is az az érdeke, hogy minél előbb rendezve legyen a kiszabott pótdíj. Bár a 8 ezer vagy a 16 ezer forintos kezdeti összegek elsőre soknak tűnnek, ennek ellenére nem éri meg halogatni a befizetést.



Nem érdemes abban sem reménykedni, hogy a pótdíjtartozás elévül, ugyanis a BKK, ha kell, bíróságra viszi az ügyeket. Az eddigi pótdíjazási polgári pereket több mint 90 százalékában a BKK nyerte, ezekben az esetekben a pótdíj összegén kívül a per valamennyi költsége is a pótdíjazott utasra hárul.



A második helyezett a listán több mint 1,6 millió forintot, míg a harmadik több mint egymillió forintot fizetett be pótdíjakra.