Fővárosi Közgyűlés

Drágul a parkolás a főváros egyes részein

Az érintett önkormányzatok kérésére döntött parkolási övezetek átsorolásáról a II., a XII., a XIII. és a XIV. kerületben a Fővárosi Közgyűlés szerdán. A döntés nyomán augusztus 1-jétől drágul a parkolás az érintett övezetekben.



Emellett a II. kerületben mindenhol ugyanazt - a 2-es - díjtételt alkalmazzák majd, és újabb területeken vezetik be a parkolásidíj-fizetést a II. és a XIII. kerületben.



A közgyűlés felkérte a főpolgármestert, hogy a www.budapest.hu oldalon tegye közzé a parkolási együttműködési megállapodásokat, valamint a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti tételes elszámolást öt évre visszamenőleg.



A képviselők döntöttek a parkolási kérdések átfogó felülvizsgálatáról is, a főpolgármesternek augusztus végéig kell letennie javaslatát a testület elé.



A közgyűlés döntött az úgynevezett Városháza Szálló létrehozásáról; a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) telephelyeként működő hajléktalanszállót a főpolgármesteri előterjesztés szerint "a járványhelyzetre reagálva, a zsúfoltság csökkentése érdekében" hoznák létre 30 férőhellyel. A közgyűlés ezért hozott döntést a BMSZKI alapító okiratának módosításáról; a javaslatot 17 képviselő támogatta, 5 ellenezte.



A vita során szó esett más kerületekben is tervezett hajléktalanszállókról; a kormánypárti polgármesterek az egyeztetés hiányát, valamint a helyszínek választását sérelmezték, míg az ellenzékiek a szolidaritás fontosságát hangsúlyozták, Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes pedig arra hivatkozott, hogy fel kell készülni az őszi járványhelyzetre.



Láng Zsolt (Fidesz-KDNP) frakcióvezető arrogánsnak és provokatívnak nevezte, hogy a Városháza Szálló kialakításáról szóló előterjesztésben nem szerepel, hogy a kormányhivatal nem adta meg az örökségvédelmi engedélyt, továbbá az V. kerületi építési szabályzat sem engedi meg ezt a funkciót. Kormánypárti polgármesterek szerint a támogatók ezzel elismerik, hogy szakmai helyett politikai döntést hoznak, és ezt jelzi az is, hogy az V. kerületiek petíciójára sem kaptak választ a főpolgármestertől.



A képviselők döntöttek arról is, hogy a koronavírus-járvány alatti kiadások növekedése miatt az Alacskai úti és a Pesti úti idősotthon támogatását összesen 82 millió forinttal megnövelik.



A napirendi pont vitájában Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes arról beszélt, a főváros vezetése, a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai a 11 fővárosi idősotthonban, valamint a BMSZKI-ben dolgozók mindent megtettek, hogy a koronavírus-járvány minél kevésbé érintse az intézményekben lakókat.

"Nem vagyok sajnos meggyőződve arról, hogy ugyanezt megtette más is" - mondta a DK-s politikus, hozzátéve, hogy ebben az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, és azt a Nemzeti Nyomozó Iroda fogja vizsgálni. Ki kell annak derülnie, kik, hol hibáztak, mert ha valakik hibáztak és ezen emberéletek múltak, akkor az nem maradhat következmények nélkül - jegyezte meg.



Horváth Tamás (Fidesz-KDNP) XVII. kerületi polgármester az ülésen arról beszélt, lyukas volt a Pesti úti idősotthon kerítése, azon keresztül "szökdöstek ki" a lakók a közeli boltba, piacra még a járvány kitörése után három héttel is.



A közgyűlés határozott arról is, hogy a patkányirtásra újonnan kiírandó közbeszerzésre 1,6 milliárd forintot szán.



Négypárti - MSZP, DK, Párbeszéd és Momentum - javaslatra döntöttek egy olyan vizsgálóbizottság felállításáról, amely az elmúlt évek jelentős közpénzt igénylő beruházásaival kapcsolatos esetleges visszásságokat tisztázhatja. Az új testület foglalkozni fog a patkánymentességre kiírt 2018-as közbeszerzéssel, az állatkerti Biodóm létesítésével, a parkolási rendszerrel, a Rác fürdő projekttel, a 3-as metró felújításával, a 4-es metró építésével, az elektronikus jegyrendszer-projekttel, és a Bálna eladásával.



Az ülés végén két kormánypárti képviselő előterjesztését fogadták el a városvezetés álláspontját képviselő módosításokat követően. Láng Zsolt (Fidesz-KDNP) javaslatában azt kezdeményezte, hogy az éves Budapest-bérletek 2021. március 31-ig legyenek érvényesek, Horváth Csaba (MSZP) indítványára ezt úgy változtatták meg, hogy a hosszabbítás abban az esetben történjen meg, ha a kormány kompenzálja a BKK járvány miatti bevételkiesését.



Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP), Csepel polgármestere a városrészben tervezett útfelújításokhoz kérte a közgyűlés támogatását, a testület többsége azonban - ugyancsak Horváth Csaba javaslatára - ezt ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a kormány az önkormányzatok rendelkezésére bocsátja az üzemanyagok jövedéki adója egy részét az útfelújítási munkálatokhoz.