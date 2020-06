Autó

Ittas vezetés miatt elvették Brigitte Bierlein volt osztrák kancellár jogosítványát

Ittas vezetés miatt csütörtökre virradó éjszaka egy rendőrségi ellenőrzés során elvették Brigitte Bierlein volt osztrák kancellár jogosítványát - számolt be csütörtök délután az osztrák sajtó.



Brigitte Bierlein egy Bécs belvárosában lévő étteremben töltötte a szerda estét barátnőivel; a beszélgetés mellett pezsgőt is ittak. A volt kancellár nem sokkal éjfél előtt autóba ült, ám a hazafelé tartó úton igazoltatták. A rendőrök megszondáztatták, és szervezetében 0,9 ezreléknyi alkoholt találtak, ami meghaladja a törvényben megengedett felső határt.



Bierlein a Kronen Zeitungnak úgy nyilatkozott: őszintén sajnálja a történteket, bánja már, hogy a barátnőkkel töltött kellemes estét követően autóba ült, annak ellenére, hogy alkoholt fogyasztott. Mint fogalmazott, viselkedése nem felel meg a saját magával szemben támasztott követelményeknek, és neki mint politikusnak jó példát kellene mutatnia. A 70 éves Brigitte Bierlein 2019. június 3. és 2020. január 7. között Ausztria első női kancellárja volt.



Nemrég Alexander Van der Bellen is szabálytalankodott; az osztrák államfő még májusban a koronavírus-járvány elleni védekezés kapcsán bevezetett, az éttermek nyitva tartására vonatkozó szabályt szegte meg. Van der Bellen egyik éjszaka a kötelező 23 órai zárás után másfél órával feleségével és két ismerősével üldögélt Bécsben egy olasz étterem kerthelyiségében, amikor a szabályok betartását rutinszerűen ellenőrző rendőrök megérkeztek. Van der Bellen a Twitteren kért bocsánatot a történtekért. Közölte, hogy az enyhítések bevezetése óta először ment el vacsorázni feleségével, Doris Schmidauerrel és két barátjukkal.



Közben az ellenzéki pártok, a szociáldemokrata párt (SPÖ), a szabadságpárt (FPÖ) és Az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) azt követelik, hogy egységesen töröljék el a koronavírus-járvány idején bevezetett korlátozások megszegése miatt kiszabott büntetéseket. A kormány egyelőre elutasította a kezdeményezést.



Május közepe óta 21 ezer feljelentést tettek a járvány elleni védekezés jegyében bevezetett szabályok megsértése miatt, és tízezer adminisztratív bírságot szabtak ki. Az elkövetőknek a becslések szerint csaknem négymillió euró büntetést kellene befizetniük, és mindeddig 3700 esetben fogadtak el fellebbezést. Egy bécsi és egy alsó-ausztriai közigazgatási bíróság is megállapította, hogy a kijárási tilalom megszegése miatt kiszabott büntetések nem tartoztak a törvény hatálya alá, ezért nem voltak indokoltak.