Autó

Motorcserével is számolhat, aki meggondolatlanul gázol át a felgyülemlett esővízen

A Budapesten hirtelen lezúduló eső komoly nehézségeket okoz a közlekedésben részvevők számára. Azon túl, hogy ilyenkor hosszabb a menetidő és rosszabbak a látási viszonyok, nem árt tudni, hogy az autónk is komoly veszélynek van kitéve. Érdemes ezért kétszer is meggondolni, milyen mély vízbe gázolunk csak úgy bele bátran...



„Ha a lehulló csapadék mennyisége a tengelyek magasságáig ér, akkor az autó gond nélkül átvészeli a vízben történő haladást, de ha ennél feljebb, akkor már komolyabb problémák jelentkezhetnek a járművünkön” – hívta fel a figyelmet Simon Péter, a Duna Autó Zrt. műszaki igazgatója.



Hozzátette: „Amennyiben a víz magassága eléri az ajtót, akkor mindenképpen át kell nézetni a kormányművet, a féltengelyeket, illetve az alsó gömbcsuklókat. Ezeket szükség esetén meg kell tisztítani a szennyeződésektől és vissza kell állítani a megfelelő kenést.”



Amennyiben meggondolatlanul, még mélyebben gázolnánk az autónkkal az esővízbe, akkor megsérülhet a generátor, de az önindító is károsodhat. Arról nem is beszélve, a motor vizet is szívhat menet közben, ami teljes meghibásodást okozhat.



„A víz ugyanis nemhogy elégni nem fog a hengerekben, de még a dugattyú sem tudja azt összenyomni. Ezért leáll a motor, a benne rekedő mozgási energiáktól görbül, törik a hajtókar. Ez pedig akár a motorblokk oldalát is kiszakíthatja” – magyarázta Simon Péter.



A víz nem csak a belső égésű motoroknál okozhat károkat, de az egyéb, alternatív meghajtású gépjárműveknél is. Kifejezetten ügyelnünk kell az elektromos autóknál, hiszen ha az akkumulátor pakk megsérül, zárlatot kap, akkor már nincs lehetőség a javításra, csak a cserére.



3+1 jó tanács az esős időben való autózáshoz



- Nagy esőzéskor mérsékeljük a sebességét!

- Kerüljük az összefüggő víztócsákat. Ha mégis keresztül kell hajtani rajta, akkor lassú, egyenletes tempóban tegyük!

- Legyünk körültekintők a közlekedés egyéb résztvevőire is, így például a járdán közlekedő gyalogosokra!