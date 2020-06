Baleset

Részegen ugratott át a körforgalmon, majd vágódott egy háznak Nagyatádon - videó

Mint ismeretes, május 29-én egy nagyatádi férfi a 68-as számú főút és a 661-es számú út kereszteződésében lévő körforgalomban elvesztette uralmát járműve felett és az út melletti épületnek ütközött. A könnyű sérüléseket szenvedett férfivel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket jelzett. Az esetről közzétették a videófelvételt is.



Az ittas vezetés napjaink egyik legnagyobb közlekedésbiztonsági problémája, melyet az uniós terminológia úgy említ, mint "a közutak második legfőbb gyilkosa". Ennek megfelelően az ittas járművezetők kiszűrése Magyarországon is prioritást élvez.



Fontos tudni, hogy aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és mások életét is veszélyezteti! A közlekedési szabályok betartásával, kellő odafigyeléssel, türelemmel, toleranciával és egymás iránti felelősséggel megelőzhetők a tragédiák.