Erőszak

Még be is mutatott a büntetőfékezés után - videó

Hatalmasat fékezett büntetésből egy kamion előtt egy sofőr a Szentendrei úton, azért, mert a kamionos nem engedte be maga elé - ugyanis már akkor is szabálytalankodott. A kamion éppen csak meg tudott állni, pedig a sofőr azt mondta, számított valami hasonlóra. A büntetőfékező autós még trágárul mutogatott is neki, és visszafordult csak azért, hogy szemből is mutogathasson neki. Egy szakértő szerint egy ilyen ember pszichikailag alkalmatlan arra, hogy vezessen.