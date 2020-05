Koronavírus

BKK: jövő keddtől teljes létszámmal végzik a jegyellenőrzést

A BKK elrendelte, hogy a jegyellenőrök munkájuk során kiemelten figyeljenek a másfél méteres védőtávolságra az utasok és saját egészségük megőrzése érdekében. 2020.05.28 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jövő keddtől teljes létszámmal végzik a fővárosi tömegközlekedési járatokon a jegyellenőrzést - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint a koronavírus-járvány kapcsán bevezetett intézkedések részeként a jegyellenőrök beosztását is módosítani kellett, de május eleje óta csaknem teljes létszámmal dolgoznak. "Az utasok döntő többsége becsületesen betartja az utazási szabályokat. Emellett azonban sajnos vannak, akik megpróbálnak visszaélni a járvány miatt megváltozott körülményekkel" - írta a BKK.



A közlekedési társaság jelezte azt is, hogy az elmúlt hetekben többször fordultak az utasok panasszal a BKK-hoz, miszerint még mindig vannak, akik utazásuk során nem tartják be a járvány miatt bevezetett alapvető egészségügyi előírásokat, például a maszkviselést, és az ideiglenes szabályokat.



Ezért a BKK elrendelte, hogy a jegyellenőrök munkájuk során kiemelten figyeljenek a másfél méteres védőtávolságra az utasok és saját egészségük megőrzése érdekében - olvasható a közleményben.