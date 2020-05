Koronavírus

ITM: júniustól visszaállnak a vezetési- és pihenőidők általános szabályai

Magyarország más uniós tagállamokhoz hasonlóan több mint két hónapon át, március végétől május végéig biztosított átmeneti kivételeket a vezetési- és pihenőidő szabályok alól. 2020.05.28 00:30 MTI

A védekezés második szakaszában a könnyítések további fenntartása már nem indokolt, így június elsejétől ismét a korábban megszokott előírások szerint vezethetik járműveiket a teherautó- és buszsofőrök - tájékoztatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szerdán az MTI-t.



Kiemelték, a rugalmasabb szabályok ideiglenes alkalmazása a koronavírus-járvány és a veszélyhelyzeti intézkedések miatt, az áruszállítás zavartalanságának fenntartása, a belső határokon kialakult tartós torlódások elkerülése érdekében vált szükségessé Magyarországon.



Az Európai Bizottságnak küldött tagállami értesítés és a felmentések egyszeri meghosszabbítása alapján 2020. március 21. óta vannak érvényben megnövelt maximális vezetési- és csökkentett minimális pihenőidők hazánkban. A bizottság az átmeneti mentességi kérelmeknek a május 31-ét követő időszakra szóló, további hosszabbítását már nem támogatja. Júniustól ennek megfelelően Magyarországon is visszaáll az eredeti szabályozás - írják.



A közleményben Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár elmondta: "A közúti fuvarozó vállalkozások és különösen a járművezetők rengeteget tettek azért, hogy az áruellátás a veszélyhelyzetben is folyamatos, biztonságos legyen. Munkájuknak köszönhető, hogy a magyar családok a legszigorúbb korlátozások idején is lényegében zavartalanul juthattak hozzá a napi fogyasztási cikkekhez, gyógyszerekhez. A kormány minden lehetséges eszközzel igyekezett megkönnyíteni a szállítási feladatok teljesítését, de az eredményes védekezés nyomán a járványhelyzet alakulása egyre kevesebb rendkívüli intézkedést indokol."