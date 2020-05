Közlekedés

Vasárnaptól korlátozások lesznek az M1-es autópálya több szakaszán

Burkolat- és híd-dilatációjavítási munkálatok miatt május 24. és 29. között az M1-es autópálya több szakaszán sávlezárásra és forgalomkorlátozásra kell számítani - tájékoztatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-t.



Közleményükben azt írták, hogy május 24-én, vasárnap a Rába-híd dilatációcseréjéhez készülnek elő a szakemberek a Hegyeshalom felé vezető oldalon, ahol sávelhúzásos terelést építenek ki.



Május 25. és 28. között nagyfelületű burkolatjavítási munkákat végeznek az autópálya Budapest felé vezető oldalán. Hétfőn a 107-es és a 110-es, a további napokon az 105-ös és a 110-es kilométerek között is. A munkálatok ideje alatt az érintett szakaszokon lezárják a leállósávot és a külső sávot, csak a belső sávban lehet majd közlekedni. A 107-es és a 108-as szelvények között a forgalomkorlátozás hétfő éjszakára is érvényben lesz.



Május 29-én szintén a Budapest felé vezető oldalon, a 95-ös és a 96-os kilométerek között lesz nagyfelületű burkolatjavítás, azon a szakaszon is egy sávon haladhatnak majd a járművek.



Mindezek mellett a főváros és Tatabánya közötti 71 kilométeren még tart a pályatest helyreállítása, ahol jelenleg két szakaszon dolgoznak.



A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy a forgalomkorlátozással járó útszakaszokon tartsák be a sebességkorlátozásokat és óvatosan vezessenek. Indulás előtt pedig tájékozódjanak az Útinform honlapján a munkavégzésekhez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetekről.