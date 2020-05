Koronavírus-járvány

Ezért ne hagyja a kézfertőtlenítőt az autóban a nagy melegben

A kézfertőtlenítők szinte folyékony arannyá váltak a COVID-19 járvány alatt, ám még nagyobb kárt okozhatnak, mint a vírus, ha az autóban hagyjuk a nagy nyári forróságban - figyelmeztetnek a tűzoltók.



Noha a kézfertőtlenítő elengedhetetlen eszköze a koronavírus megfékezésének, akár hatalmas kárt is tehet a járműben, vagy pedig akár életveszélyt is okozhat.



A wisconsini tűzoltóság a Facebook-oldalára tett ki egy fotót egy autó belteréről, amely leginkább úgy néz ki, mintha egy alien csócsálta volna meg, de valójában csak egy kevéske gyúlékony kézfertőtlenítő okozta.



Mint írták, a legtöbb fertőtlenítő alkohol alapú, emiatt pedig tűzveszélyes. Alkoholtartalma 60-80% is lehet. Különösen veszélyes, ha az autóban dohányoznak, vagy éppen egy kerti partin így grilleznek.