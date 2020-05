Koronavírus

BKV: a szájmaszk ezután is kötelező, a kesztyű javasolt

Az utasok számára a szájmaszk viselése ezután is kötelező, a kesztyű használata pedig javasolt - közölte a BKV szerdán az MTI-vel.



A fővárosi közlekedési cég azt írta, hogy a kijárási korlátozások feloldása után is ajánlott betartani a távolságtartási szabályokat, amihez a megfelelő járműkapacitást biztosítják.



Hozzátették, hogy továbbra is megmarad a buszok első üléssorának kordonos elzárása, és - a normál időszakban megszokotthoz képest - nagyobb figyelmet fordítanak a járművek takarítására, fertőtlenítésére.



Kitértek arra is, a biztonsági intézkedéseikkel a dolgozóikat is védik: a BKV majdnem tízezer munkavállalója közül mindössze ketten betegedtek meg a koronavírus miatt, és nem tudnak olyan esetről, hogy a járműveiken bárki elkapta volna a fertőzést.