Közlekedés

Erre a sofőrre nem egy angyal vigyázott, hanem legalább száz - videó

A Garagem do Bellote TV Facebook-oldalára került fel pár napja az a felvétel, amely tipikus tankönyvi példája annak, miért kell lassan menni, ha vízátfolyás van az úton.



Az alábbi videóban a fekete autó sofőrje sorra veszíti el uralmát a jármű irányítása fölött, de mégsem tragédiával fejeződött be az eset.



Az aquaplaningként ismert jelenség, amely akkor következik be, amikor az abroncsok és az útburkolat közötti víz nem szorul ki. Ez a vízréteg addig növekszik az abroncsok előtt, amíg a víz nyomása meg nem haladja az abroncs nyomását, ami azt eredményezi, hogy az abroncsok és az útburkolat közötti kapcsolat megszűnik.