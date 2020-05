Koronavírus-járvány

Ezért alakult ki torlódás a magyar-román határon

A román határrendészet illetékesei szerint a megnövekedett forgalom és a járványügyi intézkedések együttes hatása miatt alakult ki torlódás a magyar-román határon a Nagylak - Nagylak 1, Csanádpalota-Nagylak 2 és az Ártánd-Bors határátkelőhelyeken.



Laura Bondar főfelügyelő, a határrendészet nagyváradi területi igazgatóságának szóvivője az MTI-nek elmondta, az utóbbi napokban jelentősen megnövekedett a forgalom a határokon, és a Magyarországon átutazók számára kialakított folyosók miatt a személyforgalom a nagylaki és a borsi határátkelőhelyekre korlátozódik. Hozzátette: a járvány kezdete óta nem változtak a romániai járványügyi szabályozások, így a beléptetés - az iratok ellenőrzése, a lázmérés, a kitöltött járványügyi nyilatkozat áttekintése, a belépővel folytatott párbeszéd - személyenként 5-10 percet vesz igénybe, ezért alakultak ki a torlódások.



Vasárnap délután a román határrendészet honlapján elérhető Trafic online jelzőrendszer szerint a Nagylak-Nagylak1 országúti határátkelőhelyen hét sávon léptették be Romániába a személygépkocsikat, de így is nyolc óra a várakozási idő. A jelzőrendszer a Csanádpalota-Nagylak határátkelőhelyen hatsávos beléptetés mellett ötórás várakozást, az Ártánd-Bors határátkelőhelyen pedig hétsávos beléptetés mellett háromórás várakozási időt jelzett.



A román hírtelevíziók beszámolója szerint rendkívüli módon megnőtt a gyalogos határátlépők száma is. Számukra Nagylaknál 11 sávot alakítottak ki, de így is vannak olyanok a gyalogosok között, akik több mint 12 óra várakozás után jutottak át a határon.



Laura Bondar az MTI-nek elmondta: a gyalogosokat minden bizonnyal valaki autóval hozta el a határig, de az illető nem akarta vállalni az átlépéssel járó kihívásokat.



A román határrendészet azt közölte a honlapján, hogy a magyar hatóságokkal folytatott egyeztetés után szombattól az Ártánd-Bors határátkelőt is használhatják azok, akik Magyarországon átutazva Románia felé tartanak, szombat este 19 órától pedig a személyforgalom számára is megnyitották a Csanádpalota-Nagylak autópálya-határátkelőhelyet, amelyet a járványügyi intézkedések miatt korábban csak a teherforgalom használhatott.

A határrendészet által közölt adatok szerint szombaton 21 ezer 200 személy és 11 ezer 800 jármű lépte át a magyar-román határt, közülük 11 ezer személy lépett be Romániába. Az Agerpres hírügynökség közlése szerint a szám háromszorosa a korábbi napok határátlépéseinek.



A romániai hírtelevíziók azzal hozzák összefüggésbe a megnőtt utasforgalmat, hogy péntektől feloldották Romániában a rendkívüli állapotot, és immár nem kerülnek hatósági karanténba azok, akik a legfertőzöttebb országokból érkeznek. A péntektől érvényes új szabályozás számukra csak lakhelyi elkülönítést ír elő.



Laura Bondar szóvivő arra figyelmeztetett, hogy továbbra sem lehet átruccanni a határon kirándulni vagy bevásárolni. Akik most torlódnak, valamennyien munkaszerződéssel, tartózkodási engedéllyel és egyéb iratokkal igazolják a határátlépés szükségességét. Hozzátette, olyanok jönnek sokan, akiknek külföldön megszűnt a munkahelyük, vagy olyanok, akiknek okmányokat kell cserélniük. Megemlítette: a román hatóságok meghosszabbították a lejárt iratok érvényességét a rendkívüli állapot idejére, de a hazatérő román állampolgárok attól tartanak, hogy nem tudnak már belépni az országba, hogyha halogatják a hazautazást.