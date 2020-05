Baleset

Vádat emeltek Lovasi András ellen

2020.05.16 17:25 ma.hu

Tavaly márciusban a Dózsa György úton autóbalesetet okozott terepjárójával Lovasi András zenész, piros lámpánál ütközött egy rendőrautóval és egy másik autónak is kárt okozott, egy rendőr súlyosan meg is sérült, az eset után a zenész a felelősségét elismerte, és minden következményt vállalt.



Az ügy most vádemelési szakaszba jutott - írja a Blikk.



Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül szabjon ki pénzbírságot és határozott időre tiltsa el a zenészt a vezetéstől.



A zenész korábban igyekezett peren kívül megegyezni a sértettekkel, de erre nem kapott lehetőséget, a Blikk által megkérdezett szakértő szerint azért, hogy Lovasi Andrást meg lehessen büntetni, a kárpótlás ugyanis ebben az ügyben nem elegendő.



A zenész továbbra is elismeri a felelősségét, várja az ítéletet, bármi is legyen az, elfogadja.



A szakértő szerint ha Lovasi Andrásnak ez az első ilyen ügye, egy évre ugorhat a jogosítványa, és vagyoni helyzetétől is függ pénzbüntetése mértéke.