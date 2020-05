Baleset

Rendőrség: idén eddig 35 gyalogost gázoltak halálra az utakon

Idén eddig 35 gyalogos vesztette életét az utakon, közülük nyolcat kijelölt átkelőhelyen gázoltak el - közölte kedden a rendőrség a police.hu honlapon.



A közlemény szerint kedd csütörtök között tartják a Zebra tervet, amely a gyalogos közlekedésre hívja fel a figyelmet.



Mint írták, Magyarországon évente átlagosan 2500 gyalogost ütnek el, közülük körülbelül 150-en bele is halnak a balesetbe.



A járművezetőknek azt javasolták, fokozott figyelemmel és óvatossággal közelítsék az olyan helyeket - zebra, busz- vagy villamosmegálló, játszótér, óvoda, iskola környéke -, ahol gyalogosok hirtelen megjelenésére lehet számítani.



A gyalogosoknak pedig érdemes megfontolni, hogy az őket érintő baleseteken belül vezető helyen áll, hogy körültekintés nélkül lépnek az úttestre. Gyakori a tilos jelzésen, illetve a tiltott helyen való áthaladás is.



"Különösen fontos tehát a körültekintés, ami nemcsak az autóvezetők, hanem a járókelők felelőssége is" - hangsúlyozták.