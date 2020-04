Közlekedés

BKV: a tervek szerint halad a 3-as metró déli szakaszán a felújítás

A terveknek megfelelően haladnak a 3-as metróvonal Kőbánya-Kispest és Népliget állomás közötti felújítási munkálatai, a koronavírus-járvány miatt több mint egy hónapja bevezetett veszélyhelyzeti intézkedések továbbra sem korlátozzák a korszerűsítés menetét - tájékoztatta a BKV csütörtökön az MTI-t.



A Népliget metróállomás környezete "szinte felismerhetetlen", mivel az akadálymentes közlekedés biztosításához a födémet ki kellett bontani, így a felszínről belátni az aluljáróba. "A felvonók megközelítéséhez szükséges tér kialakításához új szerkezet épül, a lépcsők elbontása és új pozícióba helyezése pedig már meg is történt" - olvasható a közleményben.



Az utasforgalmi területeken szembetűnő a változás: a falburkolatok tartószerkezete minden állomáson elkészült, a Határ út és az Ecseri út után a Népligetben is elkezdődött a padlóburkolatok lerakása, az új LED lámpatestek működése pedig "új megvilágításba" helyezte az eddig félhomályban lévő peronokat - írták.



Az üzemi területeken a gépészeti munkafolyamatok jó ütemben haladnak, helyenként az elektromos vezérlők bekötése is elindulhatott. Kőbánya-Kispesten, az új pályaszakaszon a korszerű áramellátás kiépítése napokon belül befejeződik, várhatóan május elején elindulhat a tesztelés próbajáratokkal - közölte a BKV.